Pfinztal – Einbrüche im Bereich Wöschbach

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Samstag, 09:30 Uhr, in einen Geräteschuppen in der Straße Äußere Steinäcker in Pfinztal – Wöschbach ein. Die Einbrecher hinterließen mehrere Spuren und einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

Im selben Tatzeitraum wurden auch zwei Gartengrundstücke, zwischen Wöschbach und Wössingen, aufgebrochen. Hierbei wurden mehrere hochwertige Gartengerätschaften entwendet.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gerne telefonisch, unter Telefon 0721/4907-0, entgegen.

