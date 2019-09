Pfinztal-Kleinsteinbach – Zwei Polizeibeamte bei Widerstandshandlungen leicht verletzt

Anzeige

Pfinztal (ots) – Bei einem Einsatz wegen eines betrunkenen Randalierers wurden am Samstagabend zwei Polizisten der Polizeihundestaffel leicht verletzt. Über Notruf wurde gegen 18.20 Uhr die Polizei darüber verständigt, dass ein 29-jähriger Syrer in der Wohnung eines Bekannten in der Pforzheimer Straße die Einrichtung zertrümmert. Der Bekannte konnte den Mann nicht beruhigen, weshalb er die Polizei einschaltete. Die Beamten der Hundestaffel waren kurze Zeit später in besagter Wohnung, wo sich der Störer im völlig verwüsteten Badezimmer eingeschlossen hatte. Als er nach mehrfacher Aufforderung endlich die Türe öffnete, ging er mit einem abgeschlagenen Türgriff drohend auf die Polizisten zu, die den mitgeführten Diensthund einsetzten. Auch auf diesen ging der nicht zu beruhigende Mann los, weshalb er vom Diensthund gebissen wurde. Letztlich konnte der Randalierer durch den Einsatz des Hundes auf dem Boden liegend fixiert werden. Die beiden eingesetzten Beamten wurden dabei durch die weitere Gegenwehr des 29-Jährigen leicht verletzt. Dessen Bisswunden wurden durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort erstversorgt. Unter Polizeibegleitung wurde der sich weiter äußerst aggressiv zeigende und herumschreiende Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Erst nach der ärztlichen Verabreichung von Beruhigungsmitteln ließen die Aggressionen nach, weshalb er am späten Abend wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden konnte.

