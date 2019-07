Pfinztal – Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt in der Nacht auf Dienstag ein 19-jähriger Motorradfahrer, als ein 24-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße L563 bei Kleinsteinbach wendete, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 24 Jahre alte Fahrer eines VWs kurz nach Mitternacht die L563 von Kleinsteinbach kommend in Richtung Mutschelbach. Kurz nach Kleinsteinbach wollte er sein Auto an der Einmündung zur Schauinslandstraße wenden, übersah dabei aber einen ihm nachfolgenden, 19-jährigen Motorradfahrer. Der Zweiradfahrer konnte dem wendenden Pkw nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Durch den Zusammenstoß sowie den darauffolgenden Sturz erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 19-Jährigen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige gerade eine Probefahrt mit dem VW machen wollte und nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 6.000 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4336090