Pfinztal – Pkw-Fahrer übersieht Kradfahrer

Pfinztal (ots) – Am Sonntagvormittag gegen 10:30 Uhr übersah ein 82-jähriger VW-Fahrer einen 50-jährigen Motorradfahrer und dessen 49-jährige Mitfahrerin, als dieser aus einer Hofeinfahrt in der Karlsruher Straße in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Aufgrund der Kollision wurden der Kradfahrer und seine Begleiterin schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung im Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

