Pfinztal – Rollerfahrer nach Verkehrsunfall davongefahren – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer war am Dienstag gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 10 von Kleinsteinbach in Richtung Söllingen unterwegs. Vor ihm fuhr ein Roller, auf dem der Fahrer und eine Sozia saßen. In Höhe des Parkplatzes setzte der 80-Jährige zum Überholen an. Als er sich auf Höhe des Rollers befand zog der Fahrer plötzlich nach links und prallte gegen den vorderen Kotflügel des Pkw. Ohne anzuhalten fuhr der Rollerfahrer mit hoher Geschwindigkeit weiter in Richtung Söllingen. Die Sozia dürfte sich durch den Aufprall verletzt haben, da sie sich an ihr Bein fasste. Der 80-Jährige fuhr dem Unfallverursacher noch ein Stück hinterher, verlor ihn dann aber aus den Augen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 2000 Euro. Zeugen, oder Personen die Hinweise auf den Rollerfahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dieter Weerner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

