Pfinztal – Trunkenheit im Verkehr

Karlsruhe (ots) – Vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel war ein 19-jähriger Ford-Fahrer am Dienstag gegen 0:55 Uhr im Bereich der Bundestraße 10 von Kleinsteinbach kommend in Fahrtrichtung Söllingen unterwegs. Er setzte mehrfach hintereinander das Abblendlicht ein und fiel aufgrund seiner unsicheren Fahrweise einer zufällig vorbeifahren Polizeistreife ins Auge. Die Polizisten führten eine Kontrolle durch. Nur ganz langsam kam der 19-Jährige den Forderungen der Beamten nach. Der Verdacht, dass der junge Mann vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte, bestätigte sich in einem vor Ort durchgeführten Test. Zum Zwecke einer Blutentnahme wurde der 19-Jährige mit aufs Polizeirevier genommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

