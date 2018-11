Pfinztal – Unbekannte stahlen zwei E-Bikes

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei E-Bikes im Wert von ca. 3000 Euro haben zwei Unbekannte am Donnerstagabend in Berghausen gestohlen. Die beiden Räder standen in einem verschlossenen Raum auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Straße. Gegen 19.30 Uhr hörte der Besitzer der E-Bikes lautes Getrampel vom Dachboden. Als er nachsah stellte er fest, dass die Türe aufgebrochen worden war und die E-Bikes fehlten. Er ging daraufhin nach unten auf die Straße und sah noch zwei Männer mit den Rädern davonfahren. Einen Täter konnte er als ca. 30 Jahre alt, dunkelhäutig und ca. 180 cm groß beschreiben. Er trug dunkle Kleidung. Hinweise bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4104728