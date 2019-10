Pfinztal – Unfall im Begegnungsverkehr

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund Übermüdung, kam es am Montagnachmittag auf der Pfinztaler Brückstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 45.000 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 47-jährige Audi-Fahrerin, gegen 15:30 Uhr, die Brückenstraße von der Martinskirche kommend in Richtung Jöhlingen. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes kommt sie nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Klein-Lkw. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin schwere jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ihr 8-jähriger Sohn sowie der Fahrer des Kleinlastwagens wurden leicht verletzt. Alle drei Beteiligten wurden mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme musste die Brückenstraße in Richtung Martinskirche gesperrt werden.

