Pfinztal – Unfallflüchtiger hinterlässt mehrere tausend Euro Schaden

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hinterließ in der Nacht auf Sonntag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der in Pfinztal-Söllingen mit einem geparkten Pkw kollidierte und anschließend flüchtete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unbekannte gegen 01:30 Uhr die Rittnertstraße vermutlich in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe der Hausnummer 17 fuhr er aus unbekannten Gründen seitlich gegen einen geparkten BMW, der hierbei stark beschädigt wurde. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der BMW zusätzlich gegen einen davorstehenden Skoda geschoben wurde. Durch den Unfall entstand am BMW ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro und am Skoda in Höhe von circa 1.000 Euro.

Trotz der Kollision und der erheblichen Schäden setzte der Unfallverursacher seine Fahrt offenbar ungehindert fort und flüchtete von der Unfallstelle. Anwohner waren durch die lauten Geräusche auf den Unfall aufmerksam geworden und verständigten umgehend die Polizei. Das flüchtige Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

