Pfinztal – Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Pfinztal (ots) – Vermutlich weil er davon ausging, dass niemand zu Hause ist, versuchte wohl am Montagabend ein Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Kleinsteinbacher Ochsenstraße einzudringen. Um 19.00 Uhr wurden die Hausbesitzerin und ihre Tochter durch einen Schlag aufgeschreckt, weshalb sie die Beleuchtung im Hausflur einschalteten. Offenbar hatte ein unbekannter Täter den Glaseinsatz an der Haustüre eingeschlagen und sofort die Flucht ergriffen, nachdem das Licht anging. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4133587