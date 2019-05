Pfinztal – Wohnungseinbruch in Monteurunterkunft

Anzeige

Pfinztal-Wöschbach (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch zwischen 01.20 Uhr und 03.30 Uhr in das Zimmer einer in der Wesostraße gelegenen Monteurunterkunft eingedrungen und haben Bargeld, Goldschmuck sowie Mobiltelefone gestohlen. Zunächst wurde der Schließzylinder der Zimmertür entfernt und in der Folge das komplette Inventar durchsucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 entgegen.

