Pfinztal – Zeugen nach Verkehrsunfall in Berghausen gesucht

Anzeige

Pfinztal-Berghausen (ots) – Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 15.50 Uhr auf der Jöhlinger Straße (B 293) an der Einmündung der Wöschbacher Straße in Berghausen ereignet hat noch Zeugen. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro.

Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei bog die 53-Jährige von der Jöhlinger Straße kommend nach links in die Wöschbacher Straße ab und stieß mit einem 17-Jährigen begleiteten Pkw-Fahrer zusammen, der auf der Jöhlinger Straße geradeaus in Richtung Walzbachtal fuhr.

Beide Beteiligte wollen bei grüner Ampel gefahren sein, obwohl dies aufgrund der Ampelschaltung nicht möglich ist. Zur Klärung der Verhältnisse werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4509495 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4509495