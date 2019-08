Pforzheim: 16-jähriger Betrunkener tritt mehrere Spiegel ab und leistet Widerstand

Anzeige

In der Nacht auf Donnerstag hat ein betrunkener 16-Jähriger in Pforzheim Autospiegel abgetreten und sich kurz darauf gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr gesetzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 16-Jährige gegen 0.30 Uhr am Pfälzerplatz in der Pforzheimer Nordstadt unterwegs und trat dort an mindestens einem VW sowie an einem Opel die Außenspiegel ab.

Ein Zeuge konnte das Geschehen beobachten und verständigte umgehend die Polizei. Der 16-Jährige konnte daraufhin innerhalb weniger Minuten und in unmittelbarer Nähe von einer Streife angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bereits hier verhielt sich der Jugendliche unkooperativ und herabwürdigend. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert von 1,8 Promille.

Jugendlicher wird von Bruder abgeholt

Da der 16-Jährige keine Ausweispapiere bei sich hatte, musste er die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Bei den anschließenden Maßnahmen auf dem Revier zur Überprüfung seiner Identität verweigerte er sämtliche Mitarbeit und leistete stattdessen erheblichen Widerstand. Nachdem trotz Gegenwehr die Maßnahmen durchgeführt und die Identität festgestellt werden konnte, sollte der 16-Jährige an seine Mutter überstellt werden. Da sich diese jedoch außer Stande sah, sich ihm in dessen aktuellen Zustand anzunehmen, wurde er einige Zeit später von seinem volljährigen Bruder abgeholt.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

dpa/lsw