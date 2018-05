Pforzheim – 16-Jähriger mit gestohlenem Roller gestürzt

Pforzheim (ots) – Ein 16-Jähriger ist am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Brötzinger Fußgängerzone mit einem gestohlenen Motorroller gestürzt und geflüchtet. Mit Hilfe von Zeugen konnte ihn eine zufällig hinzugekommene Streife des Polizeireviers Neuenbürg den Verdächtigen in der Nähe vorläufig festnehmen. Wegen des Verdachts auf Betäubungsmitteleinfluss wurde dem bereits mehrfach polizeilich auffällig gewordenen Deutschen eine Blutprobe entnommen.

Der Jugendliche war zunächst in der Fußgängerzone mit dem Roller unterwegs und ein 42-jähriger Fußgänger stellte sich in den Weg, um den Zweiradfahrer zur langsameren Fahrt zu bewegen. Beim Ausweichmanöver war der 16-Jährige aber gestürzt, wobei er sich eine Schürfwunde zuzog.

Nach seiner vorläufigen Festnahme räumte der junge Mann den Diebstahl des Zweirades ein, welches in der Nacht zum Mittwoch vom Stellplatz eines Wohnanwesens im Tannhoferweg gestohlen worden war. Weitere Ermittlungen führt hierzu das Verkehrskommissariat Pforzheim.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3939886