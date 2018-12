Pforzheim – 19-jährige Leichtkraftradfahrerin nach Sturz leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zog sich eine 19-Jährige am Montagnachmittag in Pforzheim zu. Die junge Frau war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Hohenzollernstraße in Richtung Hauptfriedhof unterwegs. Als an der Einmündung zur Philippstraße der vor ihr fahrende Pkw abbremste erkannte sie dies zu spät, bremste stark ab und stürzte mit ihrem Leichtkraftrad. Sie wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Zweirad der jungen Frau entstand nur geringer Sachschaden.

