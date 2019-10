20-jährige Patientin beißt Notarzt in Pforzheim die Fingerkuppe ab

Anzeige

Eine 20 Jahre alte Patientin hat am Montagmorgen einem Notarzt in Pforzheim eine Fingerkuppe abgebissen und zusätzlich einen Bruch des Fingers verursacht. Das teilte der Kreisverband Pforzheim-Enzkreis des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) jetzt mit.

Nach Angaben der Polizei hatte sich gegen sieben Uhr der Partner der 20-Jährigen bei der Rettungsleitstelle gemeldet und angegeben, dass seine Freundin einen Krampfanfall erlitten habe.



Patientin soll Alkohol und Drogen konsumiert haben

Da sich die Patientin laut DRK zuvor heftig mit ihrem Freund gestritten und zudem Alkohol und Drogen konsumiert haben soll, war sie körperlich und geistig in einem Ausnahmezustand. So lag sie beim Eintreffen der Rettungskräfte auf dem Gehweg in der Pforzheimer Gartenstadt und war zunächst zugänglich.

20-Jährige beißt und tritt um sich

Als sie sich jedoch im Rettungswagen befand, wurde sie plötzlich aggressiv und attackierte drei der Rettungskräfte indem sie um sich trat, kniff und biss. Neben dem Notarzt wurden laut DRK auch eine Notarztpraktikantin und eine Notfallsanitäterin verletzt.

Polizeibeamte fixierten die 20-Jährige. Anschließend wurde sie in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte die Frau auch in einer Wohnung randaliert. Dabei soll soll sie gestürzt sein und sich diverse Verletzungen zugezogen haben.

„Natürlich gibt es Patienten, die aufgrund einer Erkrankung aggressiv reagieren“, wird Wolfgang Kramer, Präsident des DRK-Kreisverbandes Pforzheim-Enzkreis, in der Mitteilung zitiert. Jedoch nähmen zusätzlich zu der steigenden Einsatzzahl auch die Aggressionen gegen die Einsatzkräfte zu.