Pforzheim – 20-Jähriger schlägt auf Ex-Freundin ein und fährt betrunken davon

Pforzheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen wurde eine 18-Jährige von ihrem Ex-Freund in der Pforzheimer Blumenheckstraße so geschlagen, dass sie durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Um 06.50 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie der 20-Jährige auf die junge Frau einschlug und anschließend mit seinem Auto davonfuhr. Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord suchten die Wohnanschrift des Schlägers auf, wo sie den Gesuchten antreffen konnten. Nachdem bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille festgestellt wurde, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich wegen Körperverletzung und Fahrens unter Alkohol verantworten müssen.

