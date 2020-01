Pforzheim – 24-jähriger Frau Babybekleidung geraubt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Zwei Männer beraubten am Sonntag, 19.01.2020, gegen 0:15 Uhr, eine 24-jährige Frau, welche in Pforzheim in der Tiefgarage Marktplatz gerade am Kassenautomaten stand.

Die Frau befand sich im Kassenbereich im ersten Untergeschoss der Tiefgarage, als ein erster Tatverdächtiger an die Frau herantrat und sie umstieß, so dass sie zu Boden fiel. Der Unbekannte zerrte an der von ihr mitgeführten Papiertüte, welche von der Frau an den Trageschlaufen festgehalten wurde. Währenddessen betrat ein zweiter Tatverdächtiger den Kassenbereich. Noch während der zweite Täter dem ersten: „Schnell!“ zurief, gelang es diesem letztlich die Papiertüte mit Babykleidung zu entreißen. Die Täter flüchteten mit der Tüte vom Marktplatz in Richtung Waisenhausplatz. Das Raubgut hatte einen Wert von rund 30 Euro. Weitere Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Vermutlich gingen die Täter von einem wertvolleren Inhalt aus. Verletzt wurde die 24-Jährige zum Glück nicht. Kurze Zeit nach der Tat wurde eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Räuber unerkannt entkommen.

Die tatverdächtigen Männer wurden wie folgt beschrieben: Beide sollen zwischen 165 cm und 170 cm groß sein. Der erste Täter trug schwarze Kleidung und eine schwarze Mütze. Er soll ein russisches Erscheinungsbild gehabt haben. Der zweite Täter war mit einer weißen Sweatjacke mit Reißverschluss und Kapuze bekleidet. Maskiert war nur der zweiter Täter: Er trug ein dunkles Tuch, das er über Mund und Nase gezogen hatte. Zur Sprache kann nichts Näheres gesagt werden, da es während der Tathandlung so gut wie keine Kommunikation zwischen den Tätern gab.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Pforzheim unter 07231/186-4444 zu wenden.

