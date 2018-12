Pforzheim – 24-Jähriger wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Anzeige

Pforzheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Gegen einen 24-jährigen Pforzheimer konnte die Staatsanwaltschaft Pforzheim am Freitag, den 07.12.2018, beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl erwirken. Der Beschuldigte, der deutscher Staatsangehöriger ist, ist dringend verdächtig, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unerlaubt Handel getrieben zu haben. Im Rahmen der beim Kriminalkommissariats Pforzheim geführten Ermittlungen wurde am Donnerstagnachmittag die Wohnung des jungen Mannes in Pforzheim durchsucht. Es konnten 300 Gramm Amphetamin, ca. 45 Gramm Kokain, 225 Ecstasy-Tabletten sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

