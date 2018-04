Pforzheim – 300 Liter Diesel abgezapft

Pforzheim (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch an einem in der Dammstraße in der Pforzheimer Oststadt geparkten Lkw etwa 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Den Spuren nach wurde zuvor das Tankschloss mittels Stechwerkzeug geöffnet. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211.

Ralf Minet, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

