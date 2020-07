Pforzheim – 41-Jähriger nach Auseinandersetzung in Gaststätte verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einer familiären Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Kaiser-Friedrich-Straße wurde am Sonntagnachmittag ein 41-Jähriger offenbar mit einem Messer verletzt. Vater und Sohn gerieten wohl kurz nach 16.00 Uhr wegen einer Familienangelegenheit in Streit und wurden dabei handgreiflich. Während der 65-jährige Vater angibt, sein Sohn habe sich beim Gerangel verletzt, behauptet sein Sohn, er habe ihn mit einem Messer in den Oberarm gestochen. Der verletzte Mann war durch die verständigten Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden. Noch vor der ärztlichen Begutachtung hat er sich aus dem Krankenhaus allerdings wieder selbst entlassen. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat weitere Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

