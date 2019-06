Pforzheim – 5-jähriges Kind bei Unfall auf Tankstellengelände leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Dienstagnachmittag ein 5-Jähriges Kind auf einem Tankstellengelände in Pforzheim, als es von einem 90-Jährigen Autofahrer beim Rangieren erfasst wurde

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei wollte der 90-Jährige gegen 15:40 Uhr seine an einer Tankstelle in der Wilferdinger Straße gelegenen betanken und hielt hierzu links neben einer dortigen Zapfsäule. Da jedoch der Abstand zu einem vor ihm stehenden VW zu knapp war, wollte der 90-Jährige seinen Pkw ein Stück zurücksetzen. Dabei verwechselte der ältere Herr offenbar den Gang, sodass der Opel statt rückwärts noch weiter nach vorne fuhr. Hierbei wurde das 5-jährige Kind erfasst, das in diesem Moment zwischen den beiden Fahrzeugen hindurchging.

Das Kind erlitt hierdurch leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

