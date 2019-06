Pforzheim – 57-Jähriger vermisst

Anzeige

Pforzheim (ots) – Seit Freitagmittag, dem 21.06.2019, wird ein 57-jähriger Mann vermisst. Zuletzt wurde er gegen 13:00 Uhr in der Stolzestraße bei einem Geschäftstermin mit seinem schwarzen VW Golf gesehen. Aufgrund einer chronischen Erkrankung benötigt er eine medikamentöse Versorgung, ohne welche er möglichweise in eine lebensbedrohliche Situation geraten könnte. Sein Pkw konnte zwischenzeitlich in der Abnobastraße in Pforzheim parkend festgestellt werden. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden.

Link zur Online-Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/ tracing/pp-karlsruhe-pforzheim-vermisstenfall/

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Kriminalkommissariat Pforzheim gerne telefonisch, unter der Nummer 0721/ 666-5555 entgegen.

