Pforzheim – 58-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Pforzheim (ots) – Ein 58-Jähriger Peugeotfahrer ist am Freitag in Pforzheim mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und dabei leicht verletzt worden.

Der 58-Jährige fuhr gegen 0:15 Uhr auf der Gablonzer Straße in Richtung Kirschenpfad, als er in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge prallte sein Wagen zunächst gegen einen Baum und wurde anschließend wieder auf die Straße geschleudert. Dabei verletzte sich der 58-Jährige leicht, sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

