Pforzheim – 59-Jährige sexuell belästigt

Pforzheim (ots) – Eine 59-Jährige wurde am Samstagabend in Pforzheim sexuell belästigt. Die Frau war gegen 19.45 Uhr auf der Jahnstraße auf dem Nachhauseweg. An der Einmündung der Calwerstraße nahm sie dien Verbindungsweg zur Gabelsbergerstraße. Dort bemerkte sie wie sich ein Mann ihr von hinten näherte. Unvermittelt griff ihr der Unbekannte an den Po. Als sie sich umdrehte und den Mann anschrie lief dieser in Richtung Calwer Straße und fuhr auf einem hellgrauen Fahrrad davon. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Der Unbekannte war ca. 170 cm groß und hatte sich mit einem schwarzen Tuch das Gesicht verdeckt.

