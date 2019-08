Pforzheim- 6-Jähriger von Auto erfasst

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 6-jähriger Junge ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Kind rannte gegen 15.15 Uhr unvermittelt zwischen parkenden Fahrzeugen durch auf die Grünstraße, so dass ein 26-jähriger Toyota-Fahrer, der gerade in aufsteigender Richtung unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Junge wurde vom Fahrzeug erasst und eine Beine überrollt. Es entstand geringer Sachschaden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4347212