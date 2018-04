Pforzheim – 85-Jährige aus Seniorenheim vermisst

Pforzheim (ots) – Seit Donnerstag wird die stark demente und orientierungslose

85-jährige Jurema Jösel aus einem Seniorenheim in der Frankstraße in

Pforzheim vermisst. Frau Jösel verließ das Heim gegen 15:30 Uhr in

unbekannte Richtung.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, schlank und hat schwarze

schulterlange Haare, in denen sie ein rotes Band trägt. Zudem hat sie

kräftig nachgezogene Augenbrauen. Zuletzt war Frau Jösel bekleidet

mit einer roten Jacke, einem roten Oberteil, Bluejeans und hatte eine

große Handtasche bei sich. Ein Bild der Dame liegt leider nicht vor.

Bislang gibt es keine Hinweise, wo sich die Vermisste aufhalten

könnte. Bis Anfang des Jahres wohnte sie in Mühlacker-Enzberg,

Angehörige hat sie in Deutschland jedoch nicht. Frau Jösel ist gut zu

Fuß und nicht auf Medikamente angewiesen.

Wer Frau Jösel gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort

geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in

Karlsruhe unter 0721/939-5555 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3916098