Pforzheim – Alkoholisiert Unfall verursacht und weitergefahren

Pforzheim (ots) – Mit rund 1,5 Promille fuhr ein 30-jähriger Toyota-Fahrer am Freitagnacht gegen 23.15 Uhr ungebremst auf einen vor ihm fahrenden VW eines 31-Jährigen in der Antoniusstraße auf. Anschließend entfernte sich der der 30-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Während seiner Flucht beschädigte er in der Maximilianstraße einen Außenspiegel eines geparkten Pkw.

Der 30-Jährige konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

