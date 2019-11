Pforzheim – Alkoholisierter Mann randaliert und schlägt mit Bierflasche um sich

Anzeige

Pforzheim (ots) – Mehrere Streifenwägen der Polizei fuhren am Montag gegen 23:00 Uhr in die Pforzheimer Weststadt, nachdem dort ein alkoholisierter Mann gemeldet wurde, der in einem Zimmer randalierte.

Nachdem die Beamten in dem Haus in der Durlacher Straße eingetroffen waren, sollte der 41-Jährige zunächst das Zimmer verlassen. Statt jedoch den Anweisungen Folge zu leisten, griff er sich eine auf dem Tisch stehende Bierflasche, um daraus zu trinken. Letztlich schlug er mit der Flasche unvermittelt in Richtung der Beamten und beleidigte diese. Mit körperlichem Einsatz konnte der Mann schließlich überwältigt werden, wobei sich zwei Polizisten Verletzungen zuzogen. Ein Polizist musste aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werde und konnte den Rest der Nacht keinen Dienst mehr verrichten.

Der 41-Jährige musste in der Folge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe abgeben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen musste er den Rest der Nacht im Gewahrsam verbringen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

