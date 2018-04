Pforzheim- Ammoniakaustritt in Firma

Pforzheim (ots) – In einer Brauerei in der Jahnstraße ist am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in einem geschlossenen Kellerraum aus noch ungeklärter Ursache Ammoniak ausgetreten. Dabei wurde ein Mitarbeiter leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr entlüftete den Raum und trifft entsprechende Maßnahmen. Die Ermittlungen zur Ursache wurden von Polizeibeamten des Bereichs Gewerbe-Umwelt übernommen, das Umweltamt der Stadt Pforzheim ist miteinbezogen.

