Pforzheim- Auf wehrlosen Mann eingeschlagen

Pforzheim (ots) – Beamte des Polizeireviers Pforzheim Nord haben am Donnerstag eingegriffen, als ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger auf einen auf der Bank in der Bahnhofshalle sitzenden 43-Jährigen eingeschlagen haben. Die Streife wurde gegen 3 Uhr beim Vorbeifahren darauf aufmerksam, dass das Duo den Mann mit Faustschlägen und Tritten traktierte, während der offensichtlich stark alkoholisierte 43-Jährige alles über sich ergehen ließ. Als die beiden erkennbar betrunkenen, jungen Männer bei der Kontrolle ihre Personalien verweigerten und ihnen deshalb die Festnahme erklärt wurde, flüchtete der 20-Jährige. Nach kurzer Verfolgung über die Gleisanlage konnte er aber gestellt und unter erheblicher Gegenwehr festgenommen werden. Der 22-Jährige leistete ebenfalls massiven Widerstand. Das Opfer erlitt Verletzungen am Kopf und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Die Männer werden nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

