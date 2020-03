Pforzheim – Auffahrunfall: 27-Jährige leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine leicht verletzte 27-jährige Mercedesfahrerin und ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr in Pforzheim. Ein 21-jähriger Audifahrer befuhr die Tiefenbronnerstraße in stadteinwärtige Richtung. Höhe der Kreuzung Keplerstraße fuhr er auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Wagen der 27-jährigen Fahrerin auf. Durch den Aufprall erlitt die Mercedesfahrerin Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich.

