Pforzheim – Auffahrunfall am Kreisverkehr: 90-jährige Beifahrerin leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden von rund 9.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in Pforzheim ereignete.

Eine 47-jährige Ford-Fahrerin war gegen 10:20 Uhr auf der Hachelallee in Richtung Hohenzollernstraße unterwegs. An einem Kreisverkehr angekommen, bremste sie ihren Wagen aufgrund eines Rückstaus ab. Im weiteren Verlauf fuhr ein vor ihr wartender 61-jähriger VW-Fahrer an ehe er erneut abbremsen musste. Die 47-Jährige erkannte offenbar die Situation zu spät und fuhr dem Wagen des 61-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde die 90 Jahre alte Beifahrerin im Ford leicht am Oberkörper verletzt.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4576591 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4576591