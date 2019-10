Pforzheim – Auffahrunfall beim Abbiegen – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Noch ungeklärt ist der Hergang eines Unfalls, der sich am Freitagabend gegen 23:10 Uhr in der Zehnthofstraße ereignete. An der Kreuzung Zehnhofstraße/Gerberstraße kam es auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn zu einem Auffahrunfall zwischen einem Ford Fiesta und einem VW Passat. Den Unfallverlauf schildern die Beteiligten jedoch völlig konträr. Die 22-jährige Fahrerin des Fords hat gegenüber der Polizei angegeben, dass sie zunächst auf dem rechten Fahrstreifen der Zehnthofstraße gefahren sei. Kurz vor der Einmündung habe sie den Blinker betätigt und habe auf den linken Fahrstreifen gewechselt, um dann nach links in die Gerberstraße einzubiegen. Da die 22-jährige beim Abbiegen verkehrsbedingt anhalten musste, kam es zum Zusammenstoß mit dem hinter ihr fahrenden VW. Der 24-jährige VW-Fahrer schilderte hingegen, dass die 22-Jährige ohne zu blinken den Fahrstreifen gewechselt habe und er deshalb eine Kollision nicht vermeiden konnte.

Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin der Ford-Fahrerin leicht verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim unter der Telefonnummer 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

