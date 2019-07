Pforzheim – Auseinandersetzung im Rennbachweg

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am späten Sonntagabend meldeten mehrere Anwohner eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Rennbachweg in Pforzheim-Eutingen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befanden sich alle Beteiligte am Abend auf einer Veranstaltung in der Sägewerkstraße. Hierbei kam es im Laufe des Abends zu Streitigkeiten zwischen einem Ehepaar, woraufhin die 26 Jahre alte Frau die Veranstaltung verließ. Der 34-jährige Ehemann folgte ihr bis zum Rennbachweg, wo es kurz nach 22 Uhr erneut zum Streit und im weiteren Verlauf auch zu Handgreiflichkeiten zwischen den Ehepartnern kam. Kurz darauf kamen weitere Angehörige hinzu, die sich an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligten. Erst als wenig später weitere Personen hinzukamen und die Parteien trennten, beruhigte sich die Situation wieder.

Worum es letztlich bei dem Streit ging, konnte von den alarmierten Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord im Nachhinein nicht mehr in Erfahrung gebracht werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4323831