Pforzheim – Auseinandersetzung im Vereich des Leopoldsplatzes

Pforzheim (ots) – Am frühen Samstagvormittag soll es im Bereich des Leopoldsplatzes zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen sein, die letztlich in Handgreiflichkeiten mündeten. Bei einem 18-jährigen Geschädigten waren leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden feststellbar. Aufgrund des unkooperativen Verhaltens des 18-Jährigen sowie der weiteren vor Ort festgestellten Beteiligten können keine näheren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

