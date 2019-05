Pforzheim – Auseinandersetzung in Diskothek

Anzeige

Pforzheim (ots) – Vor einer Pforzheimer Diskothek kam es am frühen Mittwochmorgen zwischen zwei Gästen zu Streitigkeiten bei dem ein 24 Jähriger eine Schnittwunde an der rechten Hand erlitt.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es kurz vor 03:30 Uhr vor der Diskothek in der Pforzheimer Nordstadt zu Provokationen zwischen einem 24- und 22-Jährigen Gast. In der Folge zückte der 22-Jährige ein Messer und führte mehrfach Stich- und Schnittbewegungen gegen den Oberkörper seines Kontrahenten aus. Dabei erlitt der 24-Jährige eine leichte Schnittverletzung an der rechten Hand. Vor dem Eintreffen der Beamten vor Ort flüchtet der Täter mit einer Personengruppe auf den Parkplatz eines Autohauses. Aufgrund der Aggressivität der Gruppe mussten weitere Einsatzkräfte hinzugezogen werden. Der Täter konnte daraufhin widerstandslos festgenommen werden.

