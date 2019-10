Pforzheim – Auseinandersetzung in Lokal

Anzeige

Pforzheim (ots) – In der Nacht auf Sonntag kam es in einem Lokal in der Pforzheimer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei alkoholisierten Personen. Alle Beteiligten wurden dabei leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befanden sich die drei Beteiligten kurz vor 03:30 Uhr in der Gaststätte in der Straße „Schloßberg“. Dort kam es zunächst zwischen zwei 33 und 34 Jahre alten Männern zu verbalen Streitigkeiten, die schließlich eskalierten und in einem Handgemenge endeten. In diese Auseinandersetzung mischte sich schließlich noch die 30 Jahre alte Freundin des 33-Jährigen ein.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei waren alle drei Beteiligten noch vor Ort. Die Atemalkoholkontrollen ergaben bei ihnen Werte zwischen 1,2 und 1,8 Promille. Die Drei erwartet nun jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4410175