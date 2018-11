Pforzheim – Außenspiegel an acht Autos abgetreten – Polizei bittet um Hinweise

Anzeige

Pforzheim (ots) – An acht geparkten Autos haben Unbekannte am Sonntag zwischen 19 und 22 Uhr in der Pforzheimer Steubenstraße die Außenspiegel abgetreten beziehungsweise abgeschlagen. Sämtliche Fahrzeuge waren in Nähe des Turnplatzes abgestellt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens lässt sich nicht genau beziffern. Sie dürfte aber im unteren vierstelligen Eurobereich anzusiedeln sein.

Wer hierzu verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim Süd unter 07231/186 – 3311 in Verbindung zu setzen.

Ralf Minet , Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4126138