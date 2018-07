Pforzheim- Auto beschädigt und davon gefahren- Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag im Zeitraum von 20.45 Uhr bis 22.15 Uhr einen auf dem Gelände Hoheneck an der Landesstraße 574 geparkten VW beschädigt und sich davon gemacht. Der Schaden beträgt rund 800 Euro. Zeugenhinweise werden an das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186-4100, erbeten.

