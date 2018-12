Hauptfriedhof Pforzheim: Auto fährt durch Friedhofsmauer

Anzeige

Ein 27-jähriger Pforzheimer prallte am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr mit seinem Auto durch die Friedhofsmauer des Hauptfriedhofs in Pforzheim. Er war mit seinem Auto auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Eisinger Landstraße unterwegs, hat die Rechtskurve nicht geschafft und dann die Mauer des Hauptfriedhofs durchbrochen. Er kam erst auf dem Friedhofsgelände zum Halt.

Fahrer ist schwer verletzt

Die Unfallursache ist aktuell noch nicht bekannt. Der Autofahrer ist schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei gegenüber den BNN. Weitere Personen wurden zu dieser Uhrzeit nicht verletzt. Der Totalschaden an dem Auto beläuft sich auf 20.000 Euro, der Fremdschaden auf 10.000 Euro. (pol/tra)