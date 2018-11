Pforzheim – Auto und Bargeld bei Einbruch entwendet

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, zwischen 02:00 und 05:00 Uhr, Zutritt in ein Wohnhaus in der Würmtalstraße in Pforzheim indem sie ein Glaselement einschlugen. Die Geschädigten befanden sich während des Einbruchs im Gebäude. Entwendet wurde ein Rucksack mit Papieren, mehreren hundert Euro Bargeld und einem Fahrzeugschlüssel. Mit dem Fahrzeugschlüssel wurde zudem der dazugehörige, im Hof befindliche, VW geklaut. Dieser wurde am nächsten Morgen unfallbeschädigt im Bereich der Parkstraße aufgefunden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter 07231/186 – 3311, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

