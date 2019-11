Pforzheim – Autofahrer mit 2,6 Promille unterwegs

Anzeige

Pforzheim (ots) – Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am Sonntagabend ein erheblich alkoholisierter Autofahrer in Pforzheim gestoppt und kontrolliert werden konnte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 41-jährige Fahrer eines VWs gegen 19:30 Uhr die Ortsdurchfahrt Büchenbronn in Richtung Pforzheim. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurden andere Verkehrsteilnehmer auf das Fahrzeug aufmerksam und verständigten die Polizei. Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Karlsruher Straße konnten die Zeugen schließlich Kontakt mit dem Fahrer aufnehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei an seiner Weiterfahrt hindern.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei dem 41-jährigen Fahrer einen Wert von über 2,6 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des Mannes ein.

