Pforzheim – Automatenaufbrecher-Trio festgenommen

Pforzheim (ots) – Ein Anwohner wurde in den frühen Morgenstunden am Montag auf drei junge Männer aufmerksam, wie diese sich in verdächtiger Weise an einem Zigarettenautomaten in der Haidachstraße in Pforzheim zu schaffen machten. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Automat aufgebrochen worden war. Aufgrund der schnellen Verständigung der Polizei durch den Anwohner, konnten Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd das aus Pforzheim stammende Trio im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe festnehmen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 EUR beziffert. Ob das Trio noch für ähnlich gelagerte Fälle in Frage kommt, wird derzeit noch ermittelt. Sie haben sich wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu verantworten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 1863311, in Verbindung zu setzen.

