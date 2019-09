Pforzheim – Autos beschädigt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Diverse Beschädigungen an Außenspiegeln und Rücklichtern geparkter Autos wurden in der Nacht zum Mittwoch in der Pforzheimer Güterstraße mutwillig verursacht. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bisher nicht. Zeugenmeldungen nimmt hierzu das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 entgegen.

