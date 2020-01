Pforzheim – BAB 8, Sattelzugfahrer nach Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Dienstag gegen 16.00 Uhr befuhr ein 42-jährige Mann mit seinem mit ca. 36.000 Liter Kraftstoff beladenem Tanksattelzug die BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord. Kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Nord hatte sich ein Rückstau gebildet. Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrdende Tanksattelzug sowie der nachfolgende Sattelzug, gelenkt von einem 47-jährigen Mann, konnten noch rechtzeitig abbremsen. Der Fahrer eines dahinter fahrenden portugiesischen Sattelzuges erkannte das Stauende zu spät. Er fuhr nahezu ungebremst auf den davor fahrenden Sattelzug auf und schob diesen noch auf den vor diesem stehenden Tanksattelzug. Der 46-jährige Fahrer des auffahrenden Sattelzuges wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er wurde von der Berufsfeuerwehr Pforzheim mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem total demolierten Führerhaus befreit. Die Feuerwehr war mit 21 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren ein Notarzt und 2 Rettungswagen eingesetzt. An den Beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 350.000,- Euro. Glücklicherweise trat aus dem Tanksattelzug kein Gefahrgut aus. Zur Rettung der eingeklemmten Person musste die Autobahn bis 17.00 Uhr voll gesperrt werden. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Die umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten dürften noch bis mindestens 21.00 Uhr andauern. Momentan staut sich der Verkehr auf eine Länge von 20 km.

Mirko Ossmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim PvD Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4505073 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4505073