Pforzheim BAB A8 – Von Fahrbahn abgekommen – Pkw-Fahrer leicht verletzt

Anzeige

Pforzheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend wurde ein Pkw -Fahrer leicht verletzt. Der 29-Jährige war gegen 19.40 Uhr mit seinem VW auf der BAB A 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Aufgrund von Aquaplaning verlor er in Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-Süd die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst in den Entwässerungsgraben. Anschließend hob der Pkw ab, touchierte eine Leitplanke und stürzte einen Abhang hinunter. Nach dem Aufprall überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der 29-Jährige konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die Anschlussstelle Pforzheim-Süd und der rechte Fahrstreifen der Autobahn kurzfristig gesperrt werden.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4370374