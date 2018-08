Pforzheim- Bei Fahrstreifenwechsel Auto übersehen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein Leichtverletzter, ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 32.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 8 am Donnerstag gegen 21 Uhr. Ein 25-jähriger Opel-Fahrer ist zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim Ost beim Fahrstreifenwechsel gegen einen Nissan geprallt. Beide Autos kamen dadurch von der Fahrbahn ab. Der Opel-Fahrer überfuhr einen Leitpfosten und landete im Grünstreifen. Das Fahrzeug des 60-jährigen Nissan-Fahrers fuhr die Böschung hoch und überschlug sich. Beide Beteiligten wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

