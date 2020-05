Pforzheim – Beifahrer alleine an Unfallstelle zurückgelassen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Am Donnerstag kam es in der Postwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW flüchtete danach zunächst zu Fuß von der Unfallstelle und ließ das beschädigte Fahrzeug sowie seinen Beifahrer zurück.

Gegen 22:30 Uhr befuhr der 23-Jährige die Vogesenallee und bog von dort nach links in die Postwiesenstraße ab. Hierbei kam er aus noch unbekanntem Grund nach links auf die dortige Verkehrsinsel, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und mit Pflastersteinen, welche dort für eine Baustelle bereitgelegt waren. Zunächst stellte er seinen BMW ab und verließ die Unfallstelle, lediglich der Beifahrer blieb vor Ort. Später kam der junge Mann zurück und verantwortete sich gegenüber den vor Ort befindlichen Polizeibeamten als Fahrer des Fahrzeugs. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

