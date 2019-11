Pforzheim- Beim Abbiegen zu schnell gewesen

Anzeige

Pforzheim (ots) – Ein 24-jähriger Audi-Fahrer hat am Donnerstagabend auf der Hohenzollernstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dadurch einen Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro verursacht. Der Mann war gegen 22.30 Uhr in östliche Richtung unterwegs und wollte nach links in die Christophallee abbiegen. Vermutlich war er zu schnell auf der nassen Fahrbahn, denn er geriet ins Schleudern und prallte gegen einen an der Ampel stehenden Peugeot. Der 53-jährige Peugeot-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

